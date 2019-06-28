أمونيكى: تنزانيا ليست فى وضع يُمكنها المنافسة فى كأس إفريقيا

قال النيجيري إيمانويل أمونيكي، المديرالفني لمنتخب تنزانيا، إن نقص خبرة لاعبيه، هي السبب في الخسارة أمام كينيا 3-2، في ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كاس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وتتذيل تنزانيا التي تقدمت على كينيا مرتين في النتيجة، المجموعة الثالثة بلا رصيد من النقاط، علمًا أنها خسرت مباراتها الأولى أمام السنغال.2-0



وقال أمونيكي في مؤتمر صحفي: "في عالم كرة القدم إذا لم تحافظ على تقدمك سوف تخسرالمباراة شهدت أحداثا جنونية، نفتقد للخبرة وسنعمل على بناء فريق قوي للمنافسة في المستقبل".



وأضاف: "لم نكن في حالة تسمح لنا بالمنافسة، تنقصنا الخبرة، أتمنى أن نستمر في تقوية أنفسنا، أنت كمدرب تريد أن تغير الأشياء ولكن على أرضية الميدان شيء أخر. المباراة أفادتنا وسنستفيد منها".



وقال أمونيكي، إن منتخب كينيا لم يكن في حالة لا تسمح له بالمنافسة مع بقية المنتخبات، لافتا إلى أن الوضع الحالي للفريق لا يسمح بذلك.



واستطرد قائلا: "نحن محظوظون عندما تأهلنا إلى هذه البطولة لأنه لا أحد كان يتوقع ذلك. نود أن نصل إلى النهائي لكن ليس لدينا الكفاءات والخبرة المطلوبة".



ودعا أمونيكي إلى تقوية أندية الدوري التنزاني حتى يصبح بإمكانها أن تمد المنتخب بلاعبين مميزين.