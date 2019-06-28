مسؤول زراعى يؤكد ضمان إمداد فول الصويا فى الصين

ذكر مسؤول في وزارة الزراعة وشؤون الأرياف الصينية مؤخرًا أن محصولًا من فول الصويا في جنوب أمريكا، وتزايد المناطق الزراعية في الصين سيدعمان ضمان إمداد فول الصويا في البلاد.



وقال بان ون بوه، المسؤول في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، إن من المتوقع أن تتجاوز مساحة مناطق زراعة فول الصويا في الصين 130 مليون مواطن (حوالي 8.7 مليون هكتار) هذا العام، بزيادة أكثر من 10 ملايين مو عن العام السابق، ما يسجل زيادة للعام الرابع المتتالي.



وأضاف أن الصين تسعى للحفاظ على مستوى معين من الاكتفاء الذاتي، علاوة على ضمان التكامل بين الإنتاج المحلي والواردات.



وأعلنت الصين خطة لتحفيز زراعة فول الصويا في وقت سابق من العام الجاري، لضمان الاكتفاء الذاتي لهذا المُنتَج الزراعي.



وفي إطار هذه الخطة، تهدف الصين إلى رفع مساحة المناطق الزراعية لفول الصويا في أنحاء البلاد إلى 140 مليون مو بحلول عام 2020، مع متوسط عائدات 135 كيلوجراما لكل مواطن.