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عالم

الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات التولويدين من الاتحاد الأوروبى

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:02 ص
الصين تمدد رسوم مكافحة
الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات التولويدين من الات
وكالات
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أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنها ستمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات التولويدين، وهي مادة كيميائية عضوية تستخدم على نطاق واسع في إنتاج الأصبغة والأدوية والمواد الكيميائية الزراعية، من الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات أخرى.

وفرضت الصين رسوم مكافحة الإغراق على التولويدين في عام 2013 على أساس إغراق تلك المنتجات في السوق الصينية بأقل من أسعار السوق.

ويأتي القرار الأخير في أعقاب مراجعة بدأت قبل عام ووجدت أن الصناعة المحلية ستتضرر إذا تم وقف رسوم مكافحة الإغراق.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الصين ستواصل تحصيل رسوم مكافحة الإغراق ابتداء من يوم الجمعة على مثل هذه الواردات وفقا للمعدلات في عام 2013.

وستكون معدلات رسوم مكافحة الإغراق 19.6 بالمئة بالنسبة للمادة الكيميائية من "LANXESS Deutschland GmbH"، و36.9 بالمئة للواردات من جميع شركات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

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