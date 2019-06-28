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عالم

النواب الأمريكى يمرر خطة مساعدات طارئة للمهاجرين أقرها الشيوخ

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:59 ص
النواب الأمريكى يمرر
النواب الأمريكى يمرر خطة مساعدات طارئة للمهاجرين أقرها الشيو
وكالات
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وافق مجلس النواب الأمريكي على نسخة أقرها مجلس الشيوخ في وقت سابق بشأن خطة مساعدات طارئة للمهاجرين على الحدود بعد تراجع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن موقفها تحت ضغوط من الديمقراطيين المعتدلين للتصدي لمشكلة الهجرة المتزايدة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 305 أصوات مقابل 102 صوتا. وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الرئيس دونالد ترامب يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ.

وكتبت بيلوسي في بيان قبل التصويت: "من أجل توفير الموارد للأطفال بأسرع وقت ممكن، سنمرر على مضض مشروع قانون مجلس الشيوخ".

وقالت:" الأطفال أولا. في نهاية اليوم، يجب أن نضمن توفير الموارد اللازمة لحماية الأطفال".

وقال محللون محليون إن التراجع المفاجئ في موقف بيلوسي جاء تحت ضغط من الديمقراطيين المعتدلين، الذين ينظر إليهم بأنهم المجموعة الأكثر ضعفا في الانتخابات العامة الأمريكية للعام 2020.

وكان عضو مجلس النواب الزعيم الديمقراطي في المجموعة الأساسية لحل المشكلات بين الحزبين جوش جوتهايمر قد أخبر بيلوسي صباح الخميس بأنه حشد ما يكفي من الديمقراطيين المعتدلين لإسقاط تعديل مجلس النواب.

وذكرت تقارير إعلامية حديثة أن الأوضاع الرهيبة التي يواجهها الأطفال في مراكز الاحتجاز الحدودية ونشر صورة لأب وابنته غرقا في نهر ريو غراندي بالقرب من برونسفيل بتكساس، قد أوجد أيضا حاجة ملحة جديدة للكونغرس لكي يتخذ إجراء قبل إجازة 4 يوليو.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون تمويلي طارئ بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي يوم الأربعاء بعد يوم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مختلف تماما.

وتشمل خطة مجلس الشيوخ تخصيص حوالي 3 مليارات دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية و145 مليون دولار أمريكي للبنتاغون لمساعدة المراقبة على الحدود. كما يسعى المشرعون الديمقراطيون إلى صياغة بروتوكولات لرعاية الأطفال ورفع معايير مراكز الرعاية وتوفير خدمات الترجمة-- ولا توجد مثل هذه البنود في نسخة مجلس الشيوخ.

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