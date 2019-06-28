لبنان يشارك بمعرض المنتجات الغذائية فى كوريا الجنوبية

شارك لبنان لأول مرة في معرض المنتجات الغذائية الذي تنظمه جمعية المستوردين الكوريين( KOIMA ) في معرض كويكس في سيئول، حسب ما ذكرت السفارة اللبنانية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 28 يونيو.



وجاءت مشاركة لبنان في هذا المعرض بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا الجنوبية، تحت رعاية وزير الخارجية والمغتربين اللبناني المهندس جبران باسيل بفضل شراكة فريدة بين السفارة وشركة سوناكو الربيع اللبنانية، حيث افتتح المعرض يوم أمس الخميس ويستمر حتى السبت القادم، 29 من يونيو.



وتهدف هذه المشاركة إلى إدخال المنتج اللبناني إلى السوق الكوري وتعريف الكوريين بالمطبخ اللبناني ضمن الحملة التي أطلقها الوزير جبران "Tasty Lebanon" لنقل المطبخ اللبناني إلى العالم، وبدخول المنتج اللبناني إلى السوق الكوري، فإن ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على افتتاح مطاعم تحمل اسم لبنان في سيئول.



والمعروف أن شركة سوناكو الربيع هي رائدة في مجال تصنيع المواد الغذائية اللبنانية، وتعمل على فتح أسواق جديدة للتعريف بتنوع الصناعة اللبنانية.



وقد زار الجناح اللبناني رئيس جمعية الصناعة والتجارة في ســـيئول ورئيس مجلس إدارة جمعية المستوردين الكوريين على رأس وفد من مستوردي المواد الغذائية برفقة السفير اللبناني أنطوان عزام وتم تذوق المنتجات اللبنانية ودراسة سبل استيرادها إلى كوريا.



ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها السفارة بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا الجنوبية. ومنها المشاركة بمعارض متعددة للسياحة والنبيذ اللبنانية وحفل موسيقى جاز ومعرض للرسم التشكيلي ومهرجان للسينما.