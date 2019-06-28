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عالم

كوريا الجنوبية تشدد الإجراءات الأمنية أثناء زيارة ترامب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:55 ص
كوريا الجنوبية تشدد
كوريا الجنوبية تشدد الإجراءات الأمنية أثناء زيارة ترامب
وكالات
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تشدد كوريا الجنوبية الإجراءات الأمنية على الصعيد الوطني بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البلاد خلال نهاية الأسبوع.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية، اليوم الجمعة، إن جميع قواتها في سيئول ستكون في حالة تأهب قصوى ابتداء من الساعة 9:00 صباح يوم غد السبت، وسيتم الحفاظ على هذه الحالة إلى حين مغادرة ترامب البلاد في يوم 30 يونيو الجاري.

يذكر أن هذا المستوى الخاص من التأهب يصدر أثناء الزيارات التي يقوم بها رؤساء الدول الأجانب، والأحداث الوطنية الكبرى الأخرى.

وذكرت الوكالة، أن كوريا الجنوبية ستضع 50% من قواتها في ضواحي سيئول مثل مدينة إنتشون وإقليم كيونج جكي على أهبة الاستعداد و30% من قواتها في إقليمي تشونج تشيونج وكانج وون على أهبة الاستعداد خلال زيارة ترامب للبلاد.

وسوف يتم إغلاق الطرق والشوارع حول فندق سيقيم فيه ترامب، والأماكن التي من المقرر أن يزورها، ومن المتوقع أن يزور ترامب كوريا الجنوبية في يومي 29 و30 بعد حضور قمة مجموعة العشرين التي تعقد في يومي 28 و29 يونيو الجاري في أوساكا باليابان.

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