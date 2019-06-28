خارجية سيئول: وصول جثة لإمرأة مفقودة فى حادث نهر الدانوب

أكدت وزارة الخارجية في سيئول، اليوم الجمعة، على أن الجثة التي عثر عليها في نهر الدانوب المجري، الأسبوع الماضي، قد تأكد أنها لامرأة كورية جنوبية مفقودة من غرق السفينة المأساوي.



وبذلك يرتفع عدد الكوريين الجنوبيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا في 29 مايو إلى اثنين، مع تأكيد مقتل 24 كوريا آخرين واثنين من طاقم السفينة المجريين.



وأثبت اختبار الحمض النووي الجثة كأنثى في الستينات من عمرها، وهي واحدة من بين 33 راكبًا كوريًا جنوبيًا على متن السفينة لمشاهدة معالم المدينة، عندما انقلبت وغرقت بعد أن اصطدمت بسفينة سياحية أكبر من الخلف، وقد عثر عليها يوم السبت الماضي على بعد حوالي 30 كيلومترًا من موقع الغرق في بودابست.



وطلبت الحكومة الكورية من المجر ودول الجوار الأخرى المساعدة الكاملة في عمليات البحث ودعت أيضًا إلى إجراء تحقيق شامل في سبب الحادث.



وفي يوم الخميس (بتوقيت بودابست)، سلم سفير كوريا الجنوبية لدى المجر تشوي كيو-سيك إلى المدعي العام في المجر خطابا من المدعي العام الكوري الجنوبي مون مو-إيل يطلب فيه مواصلة التعاون والجهود المبذولة في التحقيق.



وتم إنقاذ سبعة والعثور على سبعة آخرين من الذين غرقوا في ليلة الحادث، كما غرق اثنان من أعضاء الطاقم المجري، كما تم انتشال السفينة من مجرى النهر في أوائل هذا الشهر.