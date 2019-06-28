الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

خارجية سيئول: وصول جثة لإمرأة مفقودة فى حادث نهر الدانوب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:53 ص
وصول جثة لإمرأة مفقودة
وصول جثة لإمرأة مفقودة فى حادث نهر الدانوب
وكالات
طباعة
أكدت وزارة الخارجية في سيئول، اليوم الجمعة، على أن الجثة التي عثر عليها في نهر الدانوب المجري، الأسبوع الماضي، قد تأكد أنها لامرأة كورية جنوبية مفقودة من غرق السفينة المأساوي.

وبذلك يرتفع عدد الكوريين الجنوبيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا في 29 مايو إلى اثنين، مع تأكيد مقتل 24 كوريا آخرين واثنين من طاقم السفينة المجريين.

وأثبت اختبار الحمض النووي الجثة كأنثى في الستينات من عمرها، وهي واحدة من بين 33 راكبًا كوريًا جنوبيًا على متن السفينة لمشاهدة معالم المدينة، عندما انقلبت وغرقت بعد أن اصطدمت بسفينة سياحية أكبر من الخلف، وقد عثر عليها يوم السبت الماضي على بعد حوالي 30 كيلومترًا من موقع الغرق في بودابست.

وطلبت الحكومة الكورية من المجر ودول الجوار الأخرى المساعدة الكاملة في عمليات البحث ودعت أيضًا إلى إجراء تحقيق شامل في سبب الحادث.

وفي يوم الخميس (بتوقيت بودابست)، سلم سفير كوريا الجنوبية لدى المجر تشوي كيو-سيك إلى المدعي العام في المجر خطابا من المدعي العام الكوري الجنوبي مون مو-إيل يطلب فيه مواصلة التعاون والجهود المبذولة في التحقيق.

وتم إنقاذ سبعة والعثور على سبعة آخرين من الذين غرقوا في ليلة الحادث، كما غرق اثنان من أعضاء الطاقم المجري، كما تم انتشال السفينة من مجرى النهر في أوائل هذا الشهر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 7 ساعات

تحقيقات النيابة: حجم الخسائر الأولية لحريق العتبة 2 مليون جنيه

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

مالى تستبعد مهاجمها بعد "تصرف مُشين" ضد قائد الفريق

برشلونة: لم نتصل بعد بـ"نيمار"

منوعات

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

كيف تحمي أطفالك من خطر "السرطان"

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك