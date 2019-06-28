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عالم

أوروبا تحذر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:42 ص
أوروبا تحذر من الحرب
أوروبا تحذر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
وكالات
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حذر زعماء الاتحاد الأوروبي من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التي تستمر يومين في مدينة أوساكا في غرب اليابان.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي إن الاتحاد الأوروبي ما زال يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان وذلك بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية وتحقيق العديد من الأهداف المرتقبة.

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