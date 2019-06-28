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منوعات

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:46 ص
ناسا تستكشف أكبر
"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار
وكالات
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن خطط لإطلاق مهمة لاستكشاف قمر تيتان، أكبر قمر لكوكب زحل، وذلك عبر استخدام مركبة فضاء بدون طيار يطلق عليها دراجون فلاي.

وتنص الخطط أن تبدأ الطائرة بدون طاقم، رحلتها إلى سطح تايتان في العام 2026، مع تحديد موعد وصول مقرر في العام 2034.

واهتم العلماء بتيتان بوجه خاص نظرا لأنه يشتمل على كل المكونات الأساسية اللازمة للحياة.

وقالت اليزابيث تيرتل، وهي عالمة في مجال الكواكب التي تتولى قيادة المهمة، إن "دراجون فلاي هو بالفعل طائرة بدون طيار بحجم طوافات المريخ، وستكون قادرين على الطيران من مكان إلى آخر على تيتان".

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