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رياضة

مالى تستبعد مهاجمها بعد "تصرف مُشين" ضد قائد الفريق

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:39 ص
مالى تستبعد مهاجمها
مالى تستبعد مهاجمها بعد "تصرف مُشين" ضد قائد الفريق
وكالات
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استبعد المنتخب المالي اللاعب آداما نياني مهاجم الفريق الأصفر من قائمته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر بسبب تصرف مشين ضد قائد الفريق عبد الله ديابي.

موقع "أفريك فوت" أكد أن اللاعب نياني أصبح الآن في طريقه إلى القاهرة استعدادًا لاستقلال طائرته لمغادرة الأراضي المصرية بعد صدور قرار باستبعاده.

وتستعد مالي لمواجهة صعبة ضد المنتخب التونسي في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، في مباراة يحتضنها استاد السويس.

الواقعة بدأت عندما اصطف لاعبي مالي من أجل أن يقوم مصفف الشعر بوضع لمساته الأخيرة على رؤوسهم قبل المباراة المرتقبة ضد نسور قرطاج، لكن ذهاب قائد الفريق عبد الله ديابي أولًا قبل اللاعبين أغضب نياني.

ونقل موقع "فوت مالي" تفاصيل الواقعة، حيث أكد أن نياني وجه كلمات عنيفة إلى قائد الفريق لومًا له على ذهابه قبل اللاعبين إلى مصفف الشعر وتركهم ينتظرون دورهم.

ووفقًا للموقع المالي تطور الأمر بين الثنائي ما أدى إلى اعتداء مهاجم الفريق نياني على عبد الله ديابي بالصفع، قبل أن يتدخل المسئولين بإصدار قرار فوري باستبعاد اللاعب.

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