برشلونة: لم نتصل بعد بـ"نيمار"

يريد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني بحسب ما ذكر نائب رئيس بطل إسبانيا أمس، مؤكدًا أن فريقه لم يدرس ملف اللاعب أو يتصل به.



وقال جوردي كاردونير في مؤتمر صحفي في ملعب «كامب نو»: «ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقًا، وهو أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة».



وأضاف أن برشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكاتالوني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو، «في الوقت الراهن، المؤكد حصوله، أن عدة لاعبين، وليس نيمار وحده، يريدون اللعب مع فريق كبير مثل برشلونة».



وكشفت صحيفة «سبورت» الكاتالونية أن نيمار توصل إلى «اتفاق شفهي» مع برشلونة الذي حمل ألوانه بين 2013 و2017 وأحرز معه دوري أبطال أوروبا في 2015، مشيرة إلى موافقته «على تخفيض راتبه إلى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليًا»، لينال 24 مليون يورو القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة.



وكانت قناة «جلوبو ايسبورتي» أشارت قبل 10 أيام إلى مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسان جيرمان لاستعادة المهاجم الدولي البالغ 27 عامًا والغائب راهنًا عن بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده بسبب الإصابة.



كما أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن نادي العاصمة الفرنسية «جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف»، في وقت أكد رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي أن «الباب ليس مقفلًا أمام أي لاعب، إذا لم ينخرط في المشروع»، موجهًا انتقادات لاذعة لنيمار تحديدًا.