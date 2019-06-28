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رياضة

فهد الكسار مديرًا لفريق خورفكان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:30 ص
فهد الكسار مديرًا
فهد الكسار مديرًا لفريق خورفكان
وكالات
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قررت شركة كرة القدم بنادي خورفكان تعيين الحكم الدولي السابق الكابتن فهد الكسار مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن مشعل عبد الوهاب إداريًا لفريق الرديف وتم اتخاذ هذه القرارات عقب الاجتماع الذي عقدته الشركة برئاسة خليل غانم الحمادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تشغل بال النادي والتي من بينها التعاقد مع المحترفين الأجانب والمواطنين وترتيبات التأهب للموسم الكروي الجديد الذي يخوضه نسور الخور بدوري الأضواء والشهرة وكان من المقرر وصول مدرب الفريق البرازيلي باولو كاميلي أمس لكنه أرجأ موعد وصوله إلى الاثنين المقبل.

وذلك لتولي قيادة الفريق رسميًا وبدء الإعداد الداخلي لنسور الخور في الأسبوع الأول من الشهر المقبل كما سيتم التشاور حول اختيار مقر المعسكر الخارجي.

وأكد مبارك مسعود الحمادي عضو شركة كرة القدم بنادي خورفكان بأن قرار تعيين الثنائي الكسار وعبد الوهاب يأتي دعمًا لمسيرة الفريق الأول في دوري المحترفين ورفد الفريق الرديف بالكفاءة الإدارية والعمل على استقطاب الكوادر النشطة واصفًا خطوة ضم الكسار ومشعل بالمثالية وغير المسبوقة في أروقة النادي منوهًا إلى أن شركة كرة القدم تهدف إلى مد الفريق الأول والرديف بأسماء لامعة وكفاءات إدارية.

على ذات الصعيد تقدم كل من فهد الكسار والكابتن مشعل عبد الوهاب بوافر الشكر لمجلس شركة كرة القدم بالنادي برئاسة خليل غانم الحمادي، على الاختيار، مؤكدين حرصهم على مضاعفة الجهود.

يشار إلى أن الكابتن فهد الكسار مارس رياضة كرة اليد بالنادي وارتدى شعار خورفكان قبل أن يلتحق بسلك التحكيم ويتوج نجاحاته بالحصول على الشارة الدولية، كما دافع الكابتن مشعل عبد الوهاب عن ألوان الفريق الأول لكرة القدم متدرجًا بالمراحل السنية للنادي ووصولًا لمنتخب الإمارات للشباب ومدافعًا أيضًا عن ألوان نادي الشارقة لعدة مواسم.

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