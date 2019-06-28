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رياضة

العين يجدد عقد لاعبه الدولى محمد عبد الرحمن حتى 2023

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:28 ص
العين يجدد عقد لاعبه
العين يجدد عقد لاعبه الدولى محمد عبد الرحمن حتى 2023
وكالات
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تواصلت الأفراح وسط المجالس العيناوية، وسعدت جماهير العين، بقرار التجديد للاعب الفريق الدولي محمد عبد الرحمن، بعقد يمتد حتى 2023، وهو اللاعب السابع الذي يتم التجديد له، من اللاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة.

حيث سبق وتم التجديد لكل من الحارس الدولي خالد عيسى، ومحمد أحمد، وأحمد برمان، وريان يسلم، وبندر الأحبابي، بالإضافة للياباني تسوكاسا شيوتاني، وأعرب عبد الرحمن عن بالغ امتنانه وتقديره إلي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية، والدعم السخي، واستراتيجية سموه الناجحة، الأمر الذي جعل من «الزعيم» نموذجًا يحتذى على الصعيدين المحلي والقاري.

وقال في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: رغبتي الحقيقية في إنهاء مسيرتي مع العين كبيرة جدًا، وأود أن أؤكد لكل من حاول أن يشكك في بقائي ضمن قائمة «الزعيم»، أنني لم أفكر لحظة في مغادرة «بيتي» الأول، ولم أفكر كذلك في أي عرض تلقيته خلال الفترة الماضية، لأنني ابن العين، النادي الذي منحني الكثير، وأتطلع إلى رد التقدير لهذا الكيان الشامخ.

كما توجه بالشكر لمحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، على وقفته الدائمة إلى جانب لاعبي الفريق، ومحمد عبيد «حماد» مشرف الفريق الأول والرديف، ومطر عبيد الظاهري الصهباني مدير الفريق، وعصام عبد الله إداري الفريق، على دعمهم المتواصل لجميع اللاعبين.

وقال: أكملت برنامج التأهيل أخيرًا، وبلغت حاليًا درجة الجاهزية المطلوبة لدخول جميع التحديات والدفاع عن شعار «الزعيم» في الموسم الكروي الجديد، وقد كانت الأمور محسومة بالنسبة لقرار تجديد عقدي، وأبلغت الإدارة برغبتي الحقيقية قبل دخول فترة الستة أشهر، وربما كانت هناك ظروف خاصة، لا علاقة لها بأي خلافات بيني والنادي، تسببت في تأخير تمديد تعاقدي.

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