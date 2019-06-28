كولومبيا تستضيف نهائى كوبا أمريكا 2020

قال إيفان دوكي رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إن نهائي كأس كوبا أمريكا 2020 سيقام في بلاده.



وتشترك كولومبيا مع الأرجنتين في تنظيم كوبا أمريكا 2020 وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بهذا النظام وأضاف دوكي "أعتقد أن كولومبيا ستملك سببا آخر لتكون سعيدة".



وستكون نسخة 2020 هي المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة في ست سنوات وتقام البطولة بمشاركة جميع دول أمريكا الجنوبية العشر بالإضافة إلى منتخبين ببطاقة دعوة وهما قطر واستراليا في العام

المقبل.



وستلعب قطر أو استراليا في المجموعة المقامة في كولومبيا والتي تضم البلد المستضيف والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.



بينما سيلعب المنتخب الآخر في مجموعة الأرجنتين بجانب باراجواي وأوروجواي وبوليفيا وتشيلي.



ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى دور الثمانية ولم يتحدد بعد مكان المباراة الافتتاحية ومواجهتي الدور قبل النهائي.