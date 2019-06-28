ترامب: سأبحث قضايا التجارة والملف الإيراني خلال لقائى مع مودى وآبى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيبحث قضايا التجارة والملف الإيراني خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله قبيل اللقاء: "سيكون الأمر إيجابيًا للغاية".



وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، رفض ترامب الإجابة عن سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على السيارات اليابانية لكنه قال فقط إن نتائج المحادثات ستكون "إيجابية".



وكان ترامب، قبيل توجهه لليابان، قد طالب الهند بأن ترفع الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخرا على الولايات المتحدة.