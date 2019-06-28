الخارجية الأمريكية: نستعد لإجراء حوار بَنّاء مع كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تزال مستعدة لإجراء حوار بناء مع كوريا الشمالية.



جاءت هذه التصريحات بعد أن حذر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية من أن الولايات المتحدة يجب عليها أن تغير كبير مفاوضيها وتطرح بديلا مناسبا من أجل استئناف المفاوضات النووية.



قال مسؤول بمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال من وكالة يونهاب للأنباء، إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لإجراء نقاش بناء مع كوريا الشمالية لإحراز تقدم في وقت واحد، بالتوازي مع الأهداف الذي حددها الزعيمان الكوري الشمالي والأمريكي في قمة سنغافورة لتحسين العلاقات بين البلدين وبناء سلام دائم ونزع السلاح النووي الكامل.



وأضاف، "سندعو نظرائنا إلى المفاوضات باستمرار."



وجاء أحدث بيان كوري شمالي في الوقت الذي من المقرر أن يسافر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.



وقال الرئيس مون هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجريان نقاشا عبر القنوات الخلفية بشأن قمة ثالثة، إلا أن المسؤول الكوري الشمالي الكبير نفى إجراء مثل هذا النقاش.