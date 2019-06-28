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عالم

مصرع 41 على الأقل فى انهيار منجم بالكونغو

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال حاكم إقليمي إن ما لا يقل عن 41 من عمال المناجم غير القانونيين لاقوا حتفهم الخميس عندما انهار جزء من منجم للنحاس والكوبالت تملكه شركة جلينكور في جنوب شرق الكونغو.

وقال ريتشارد مويج حاكم إقليم لوالابا لرويترز إن الحادث وقع في منجم كوف المفتوح في امتياز شركة كاموتو للنحاس التي تملك جلينكور حصة نسبتها 75 في المئة منها عبر شركة كاتانجا للتعدين التابعة لها.

وأضاف "كان سببه العمال غير القانونيين الذين تسللوا (للمنجم)... كوف موقع هش ويشكل العديد من المخاطر".

وقالت جلينكور في بيان إنها تأكدت من مقتل 19 شخصا حتى الآن وتساعد في عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات المحلية.

ويعمل آلاف من عمال المناجم بشكل غير قانوني داخل وحول المناجم في جنوب الكونغو. وتنتج هذه المناجم أكثر من نصف إنتاج العالم من الكوبالت وهو أحد أهم المكونات التي تدخل في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال مويج إن السلطات ستعقد اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن إجراءات جديدة لتأمين المناجم الكبرى.

وأغلقت أسهم جلينكور على انخفاض نسبته 4.9 بالمئة في أسوأ يوم لتداول أسهم الشركة منذ ديسمبر، وقالت الشركة إن الحادثة لم تؤثر على الإنتاج.

وبلغ إنتاج شركة كاموتو الإجمالي العام الماضي 152400 طن من النحاس و11100 طن من الكوبالت.

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