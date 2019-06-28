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عالم

افتتاح مركز البث الإذاعى الدولى لبطولة العالم للألعاب المائية فينا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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افتتح منظمو بطولة العالم فينا جوانججو 2019 مركز البث الإذاعي الدولي المعني بنقل فعاليات البطولة من قلب الحدث إلى جميع أنحاء العالم في المدينة التي تقع في جنوب كوريا الجنوبية.

يأتي الافتتاح قبيل انطلاق فاعليات بطولة فينا الـ18 في الـ12 من يوليو المقبل في جوانججو التي تقع على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب العاصمة الكورية سيئول.

وستستمر البطولة التي تقام كل سنتين حتى 28 يوليو، علما بأن جوانججو تستضيف البطولة بالمشاركة مع "يوسو" المدينة الساحلية القريبة منها.

سيتولى مركز البث الإذاعي الدولي المقام في حرم جامعة نامبو بجوانجو، مهام توزيع إشارات الفيديو والصوت لجميع المنافسات بالبطولة الدولية على الهيئات المعنية الحاصلة على حقوق البث من جميع أنحاء العالم.

يحتل المركز مساحة 3،100 متر مربع تقريبا بجوار مركز الألعاب المائية التابع لجامعة نامبو، يتضمن المركز غرفة أرشيف وغرفة لمراقبة جودة البرنامج.

وذكر المنظمون أن قنوات البث المضيفة - قناة "إم بي سي" الكورية و"آساهاي تي في" اليابانية - سيكونان مسؤولين عن إرسال الإشارات الدولية لبطولة فينا.

يتوقع المنظمون أن يتابع قرابة ملياري شخص أحداث البطولة عبر أكثر من 60 قناة في مختلف أرجاء العالم.

ومن جانبه، تعهد عمدة المدينة "لي يونج-سوب" في حفل الافتتاح إن المدينة واللجنة المنظمة سيقدمان دعمهما الكامل للمركز من أجل بطولة ناجحة.

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