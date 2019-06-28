الصين تعاقب أكثر من 6100 مسؤول على خلفية انتهاكات مالية

ذكر أعلى جهاز لمكافحة الفساد للحزب الشيوعي الصيني أن إجمالي 6184 مسؤولا عوقبوا في شهر مايو على انتهاك قواعد التقشف من ثماني نقاط للحزب.



وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني واللجنة الوطنية للرقابة أنهم تورطوا في 4372 قضية عبر البلاد تتراوح ما بين استخدام الأموال العامة لإقامة الولائم إلى تنظيم حفلات زفاف أو جنازات بإسراف وتبذير.



ونشر الحزب الشيوعي الصيني القواعد بشأن تحسين سلوك الحزب والحكومة في 2012 لتقليل ممارسات العمل غير المرغوب فيها.



وعوقب إجمالي 28701 مسؤول متورط في 20281 قضية منذ بداية هذا العام حتى 31 مايو.