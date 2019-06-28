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عالم

بوتين: ترامب شخص موهوب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجاوب بمهارة لمطالب المجتمع الأمريكي، واصفا إياه بأنه "شخص موهوب".

وأضاف بوتين في المقابلة التي نشر الكرملين نصها: "لم يتطور السيد ترامب، وظيفيا في السياسة، ولديه رؤيته الخاصة للعالم ورؤيته الخاصة للمصالح القومية للولايات المتحدة. أنا على سبيل المثال لا أوافقه في العديد من الطرق التي يستخدمها لحل المشكلات. لكن.. في رأيي، هو شخص موهوب ويشعر بمهارة فائقة بما يتوقعه الناخب منه".

وأشار الرئيس الروسي أيضا، إلى أنه لا يرغب في تقديم تقييمات لأنشطة رئيس البيت الأبيض، ولكنه مثل كثيرين، يود أن يفهم دوافع "سلوكه غير العادي".

وقال بوتين إن المواطنين الأمريكيين العاديين يقدرون ترامب لحقيقة أنه "يفعل شيئا على الأقل"، موضحا: "الأشخاص المهتمون بهذا الأمر، المواطنون العاديون في الولايات المتحدة، بالطبع ينظرون ويقولون (أحسن الرجل فعلا، على الأقل هو يفعل شيئا، ترامب على الأقل يقدم شيئا ويبحث عن حل".

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