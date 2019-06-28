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عالم

الرئيس الصينى: التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووى لم يتغير

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:36 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
وكالات
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قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي لم يتغير وأن البلد المجاور يعتزم السعي للمصالحة مع كوريا الجنوبية، وفقًا لما صرح به المكتب الرئاسي بسيئول - البيت الأزرق.

وأطلع "شي" الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن على نتائج اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى بيونج يانج، وذلك أثناء محادثات قمة ثنائية أجراها مع مون في أوساكا باليابان.

نقلت كو مين-جونج المتحدثة باسم البيت الأزرق عن "شي" قوله إنه "لا يوجد تغير في (عزم كيم) لنزع السلاح النووي."

وأضافت "كو" أن "شي" نقل عن الزعيم الشمالي تطلعه لـ"تحسين الظروف الخارجية" لحاجة نظامه الماسة إلى التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة الشعب من خلال "سياسة إستراتيجية جديدة."

كما أكد كيم على استعداد بيونج يانج للدفع من أجل التعاون والمصالحة بين الكوريتين وأن "اتجاه الحوار" في شبه الجزيرة لن يتغير، حسبما ذكرت المسؤولة بالبيت الأزرق.

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