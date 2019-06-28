الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2019/6/28

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:14 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
دعاء أبو العزم
طباعة
قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الذهب، اليوم الجمعة 2019/6/28، عند آخر انخفاض وصلت إليه أمس.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الذهب عيار 18 سجل اليوم 555 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 سجل 648 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 740 جنيهًا للجرام.

وأوضح نجيب، أن الجنيه الذهب 5184 جنيهًا، فيما سجل سعر أوقية الذهب 1403 دولارات.

وتراجعت أسعار الذهب، عالميًا، أمس الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب وكالة "رويترز".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

منذ حوالي 12 ساعة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

منذ حوالي 11 ساعة

بالصور.. بكاء حسام غالي في عزاء والد أحمد حسام ميدو

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

مالى تستبعد مهاجمها بعد "تصرف مُشين" ضد قائد الفريق

برشلونة: لم نتصل بعد بـ"نيمار"

منوعات

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

كيف تحمي أطفالك من خطر "السرطان"

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك