"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. محاضرة بثقافة أسوان

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث نظم بيت ثقافة كلابشة محاضرة بعنوان "الصحة الإنجابية والزواج المبكر" ألقاها دكتور حسام محمد مدير وحدة مدينة كلابشة.



وأشار محمد إلى أن هناك الكثير من الناس يتجه إلى الزواج المبكر رغبة فى الاستقرار وإقامة بيت مستقل، ولكنّهم يجهلون عواقب هذا الزواج والمشاكل الناتجة عنه، وتأثير الزواج المبكر على صحة الفتاة التى تكون غير مدركة لحقوقها وصحتها الإنجابية في عمر لا يزال جسدها فى طور النمو، ولا تكون مهيئة بدنيا للحمل، فإنها تصبح عرضة لخطر الوفاة أثناء الولادة، بالإضافة إلى الأمراض التى قد ترافق الحامل ولا يتحملها جسدها، ونظرا لتفشى الجهل وغياب تنظيم الأسرة، وقد تتعرض المرأة لحالات حمل متكرّرة تصاحبها مضاعفات صحية خطيرة.



كما عقد بيت ثقافة أدفو محاضرة بعنوان "تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى" ألقاها امجد شمس الدين ياقوت، تحدث عن أن التنمية الاقتصادية هى هدف الحكومات والشعوب ولا يمكن تحقيقها بدون منهج ثقافى لمواجهة التحديات ولاستيعاب إحداثيات العولمة الغربية، التي شكلت من العالم قرية صغيرة منفتحة ويمكن الاستفادة منها، ومصر كانت وستظل هى مركز العالم بكل الإحداثيات اقتصاديا وثقافيا وتاريخيا وهى بوتقة الحضارات من أقصى الشرق إلى الغرب.



نفذ قصر ثقافة أسوان ورشة فنية "تعليم مبادئ الرسم" أدارتها يارا محمود ضمن صالون المبدع الصغير، إلى جانب ورشة فنية "عمل أشكال فنية من عجينة السيراميك" أدارتها فاطمة علوانى، كما تم افتتاح معرض "سحر الشرق" لطلبة كلية الآثار بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ومدير قصر ثقافة أسوان.