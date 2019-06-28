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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 28 يونيو 2019

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:16 ص
حظك اليوم.. برج الجوزاء
حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 28 يونيو 2019
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: يثير هذا اليوم بعض المشاكل المالية التي تتطلب حلولًا سريعة، والنصيحة التي أسديها لك هي أن تعمل بصمت وذكاء.

عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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