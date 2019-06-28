حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 28 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد وتكريس المزيد من الوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة.



عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.



صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام الغير صحي إلا المساوئ.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.