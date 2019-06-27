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الثقافة

"ثقافة الفيوم" تناقش حق الطفل في التعليم والتثقيف

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة عن "ثورة ٣٠ يونيه"، ألقتها ماريان مدحت، بجانب القراءة والإطلاع بمكتبة الطفل.

ونظّمت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونية الأسباب والنتائج" حاضرها ياسر عبد الرحمن، كما عقدت نفس المحاضرة بمكتبة الطفل والشباب بسنورس وألقاها الشاعر سيد لطفي، وتحدث فيها عن تلك الثورة وكيف كانت هي الخلاص من حكم الإخوان الظالم بمساندة الجيش المصري لشعبه.

أقامت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة عن "حق الطفل في التعليم والتثقيف" حاضرها الشيخ حسين أحمد من الأزهر الشريف، بينما أقام قسم المرأة جلسة حوارية بعنوان "تطوير الذات" تناولت خلالها توضيح مفاتيح تطوير الذات الثلاثة "التفكير والتخطيط والتنفيذ" مع التأكيد على أهم مفتاح وهو الثقة بالذات، كما نظّم بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان "التكافل الاجتماعى طريق للسلم الاجتماعى" تناولت أهمية تضامن أبناء المجتمع ومساندتهم لبعضهم البعض سواء كانوا أفراد أو جماعات، إلى جانب عقد بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان "البعد عن زواج القاصرات حفاظا على استقرار المجتمع" أشار فيها الشيخ أحمد ممدوح إلى مخاطر زواج القاصرات الذي يُعد فى هذا العصر جريمة من جميع الاتجاهات الشرعية والطبية والاجتماعية وضرورة أن تأخذ الفتاة حقها بالتعليم حتى تستطيع تربية أولادها تربية سليمة.

نفّذت مكتبة حي جنوب ورشة رسم للأطفال وتعليمهم رسم الأشخاص والحيوانات باستخدام خامات الكرتون وورق الكانسون.

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