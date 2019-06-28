حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 28 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يتطلب الوضع اليوم الحكمة في التصرفات وضبط الانفعالات، والعمل بجد ونشاط لإيجاد الحلول للقضايا العالقة.



عاطفيًا: تشعر بالملل وبالروتين الممل مع الشريك وتفكّر جديًا في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة.



صحيًا: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل اخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



