حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 28 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: يعرّض هذا اليوم بعض علاقاتك المهنية للاهتزاز أو للتوتر، لكنك تستعيد المبادرة وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.



عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب وتفرض رأيك بالقوة، لئلا يبتعد عنك، فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه يومًا واحدًا.



صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.





