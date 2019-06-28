حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 28 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا مهنية جديدة، وتتلقى دعمًا كافيًا من الجميع، بمن فيهم رب العمل الذي يقدر كل ما تقوم به من جهد.



عاطفيًا: العناد في العلاقة العاطفية له عدة سلبيات، فكن هادئًا وليّنًا لئلا تصل الأمور بينك وبين الشريك إلى حدّ التصادم.



صحيًا: لا تكثر من تناول المنومات أو المنشطات الغنية بالفيتامينات عشوائيًا ومن دون استشارة الطبيب المختص.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.