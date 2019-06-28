حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 28 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدى قالت:



مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بمشروع جديد تأمل أن تحقق من ورائه أرباحًا وسمعة طيبة، تفاءل بالخير تجده.

عاطفيًا: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك على الإطلاق مهما تكن الظروف، فهو يعرف مدى إخلاصك له.

صحيًا: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.