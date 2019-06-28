حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 28 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم الحذر الشديد جدًا وتجنب تقديم بعض التنازلات، ولكن في المقابل توقّع فرصًا وعروضًا ممتازة.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر تعاونًا مع الحبيب لتنجح في التقدم بالعلاقة والسير بها نحو الهدف المنشو.

صحيًا: تقاوم شهيتك وشرهك نحو الأطعمة المضرّة بصحتك وتبتعد عنها.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.