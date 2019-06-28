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اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 28 يونيو 2019

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:10 ص
سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 28 يونيو 2019
هويدا سعيد
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استقر سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، الموافق 28 يونيو 2019 حيث سجل في البنك المركزي نحو 21.15 جنيه للبيع، و21.32 جنيه للشراء.

وطبقًا لآخر تحديث، سجّل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 21.09 جنيه للبيع، و21.31 جنيه للشراء، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 21.08 جنيه للبيع و21.30 جنيه للبيع.

وجاء سعره في البنك العربي الإفريقي بنحو 21.04 جنيه للبيع و21.32 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 21.06 جنيه للبيع، و21.31 للشراء، وفي بنك الإسكندرية 21.03 جنيه للبيع و21.31 جنيه للشراء.

وشهد الجنيه الإسترليني، خلال التعاملات السابقة، تراجعًا طفيفًا أمام الدولار بنحو 1.2534 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.2588.

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