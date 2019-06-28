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اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 28 يونيو 2019

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:52 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الجمعة 28 يونيو 2019
هويدا سعيد
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استقر سعر اليورو، خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 28 يونيو 2019، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي:
18.92 جنيه للشراء.
19.07جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.89 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر:
18.89 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة:
18.81 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.68 جنيه للشراء.
18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.80 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.67 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.

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