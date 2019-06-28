حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 28 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلًا على نفسك، متجنّبًا بعض المحاورين المشاكسين.

عاطفيًا: لا تحاول إطلاقًا إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا أو لا تريده لنفسك، فذلك قد تكون انعكاساته سلبية لاحقًا.

صحيًا: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.



الثور

مهنيًا: تقدم على مغامرات مالية، وتخوض مجالات جديدة وتذهب إلى ساحات غير تقليدية للاستثمار، وتنفتح على أفكار مبتكرة.

عاطفيًا: تراوح الأمور العاطفية مع الشريك مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا للفراغ.

صحيًا: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة.



الجوزاء

مهنيًا: يثير هذا اليوم بعض المشاكل المالية التي تتطلب حلولًا سريعة، والنصيحة التي أسديها لك هي أن تعمل بصمت وذكاء.

عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية.



السرطان

مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد وتكريس المزيد من الوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة.

عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.

صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام الغير صحي إلا المساوئ.



الأسد

مهنيًا: يتطلب الوضع اليوم الحكمة في التصرفات وضبط الانفعالات، والعمل بجد ونشاط لإيجاد الحلول للقضايا العالقة.

عاطفيًا: تشعر بالملل وبالروتين الممل مع الشريك وتفكّر جديًا في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة.

صحيًا: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر.



العذراء

مهنيًا: يوم جيّد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيّئ نفسك لغد أفضل يكون حافلًا بتطورات إيجابية جدًا على الصعيد المهني.

عاطفيًا: تعرف قيمة الشريك اليوم وتقدّر وقوفه الدائم إلى جانبك، فتقرر أن ترد له الجميل وتشعره بمدى أهميته بالنسبة إليك.

صحيًا: لا بد من أن تقتنع يومًا بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.



الميزان

مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا مهنية جديدة، وتتلقى دعمًا كافيًا من الجميع، بمن فيهم رب العمل الذي يقدر كل ما تقوم به من جهد.

عاطفيًا: العناد في العلاقة العاطفية له عدة سلبيات، فكن هادئًا وليّنًا لئلا تصل الأمور بينك وبين الشريك إلى حدّ التصادم.

صحيًا: لا تكثر من تناول المنومات او المنشطات الغنية بالفيتامينات عشوائيًا ومن دون استشارة الطبيب المختص.



العقرب

مهنيًا: يشعرك خلاف بسيط مع أحد الزملاء وردة فعله تجاهك بالإحباط والخيبة، ويضطرك إلى التراجع عن قرار السعي لدى المسؤولين لترقيته.

عاطفيًا: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي.

صحيًا: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء.



القوس

مهنيًا: يعرّض هذا اليوم بعض علاقاتك المهنية للاهتزاز أو للتوتر، لكنك تستعيد المبادرة وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب وتفرض رأيك بالقوة، لئلا يبتعد عنك، فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه يومًا واحدًا.

صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.



الجدي

مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بمشروع جديد تأمل أن تحقق من ورائه أرباحًا وسمعة طيبة، تفاءل بالخير تجده.

عاطفيًا: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك على الإطلاق مهما تكن الظروف، فهو يعرف مدى إخلاصك له.

صحيًا: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية.



الدلو

مهنيًا: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية، وتنهال عليك العروض للحصول على عمل أفضل.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في نفقاتك واستمع إلى آراء الشريك ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك.

صحيًا: أنت صاحب عقل وتفكير سليم في كل شيء، لكن مهمل بحق صحتك.



الحوت

مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم الحذر الشديد جدًا وتجنب تقديم بعض التنازلات، ولكن في المقابل توقّع فرصًا وعروضًا ممتازة.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر تعاونًا مع الحبيب لتنجح في التقدم بالعلاقة والسير بها نحو الهدف المنشو.

صحيًا: تقاوم شهيتك وشرهك نحو الأطعمة المضرّة بصحتك وتبتعد عنها.