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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 28 يونيو 2019

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:49 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلًا على نفسك، متجنّبًا بعض المحاورين المشاكسين.
عاطفيًا: لا تحاول إطلاقًا إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا أو لا تريده لنفسك، فذلك قد تكون انعكاساته سلبية لاحقًا.
صحيًا: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.

الثور
مهنيًا: تقدم على مغامرات مالية، وتخوض مجالات جديدة وتذهب إلى ساحات غير تقليدية للاستثمار، وتنفتح على أفكار مبتكرة.
عاطفيًا: تراوح الأمور العاطفية مع الشريك مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا للفراغ.
صحيًا: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة.

الجوزاء
مهنيًا: يثير هذا اليوم بعض المشاكل المالية التي تتطلب حلولًا سريعة، والنصيحة التي أسديها لك هي أن تعمل بصمت وذكاء.
عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية.

السرطان
مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد وتكريس المزيد من الوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة.
عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.
صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام الغير صحي إلا المساوئ.

الأسد
مهنيًا: يتطلب الوضع اليوم الحكمة في التصرفات وضبط الانفعالات، والعمل بجد ونشاط لإيجاد الحلول للقضايا العالقة.
عاطفيًا: تشعر بالملل وبالروتين الممل مع الشريك وتفكّر جديًا في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة.
صحيًا: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر.

العذراء
مهنيًا: يوم جيّد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيّئ نفسك لغد أفضل يكون حافلًا بتطورات إيجابية جدًا على الصعيد المهني.
عاطفيًا: تعرف قيمة الشريك اليوم وتقدّر وقوفه الدائم إلى جانبك، فتقرر أن ترد له الجميل وتشعره بمدى أهميته بالنسبة إليك.
صحيًا: لا بد من أن تقتنع يومًا بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.

الميزان
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا مهنية جديدة، وتتلقى دعمًا كافيًا من الجميع، بمن فيهم رب العمل الذي يقدر كل ما تقوم به من جهد.
عاطفيًا: العناد في العلاقة العاطفية له عدة سلبيات، فكن هادئًا وليّنًا لئلا تصل الأمور بينك وبين الشريك إلى حدّ التصادم.
صحيًا: لا تكثر من تناول المنومات او المنشطات الغنية بالفيتامينات عشوائيًا ومن دون استشارة الطبيب المختص.

العقرب
مهنيًا: يشعرك خلاف بسيط مع أحد الزملاء وردة فعله تجاهك بالإحباط والخيبة، ويضطرك إلى التراجع عن قرار السعي لدى المسؤولين لترقيته.
عاطفيًا: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي.
صحيًا: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء.

القوس
مهنيًا: يعرّض هذا اليوم بعض علاقاتك المهنية للاهتزاز أو للتوتر، لكنك تستعيد المبادرة وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب وتفرض رأيك بالقوة، لئلا يبتعد عنك، فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه يومًا واحدًا.
صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

الجدي
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بمشروع جديد تأمل أن تحقق من ورائه أرباحًا وسمعة طيبة، تفاءل بالخير تجده.
عاطفيًا: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك على الإطلاق مهما تكن الظروف، فهو يعرف مدى إخلاصك له.
صحيًا: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية.

الدلو
مهنيًا: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية، وتنهال عليك العروض للحصول على عمل أفضل.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في نفقاتك واستمع إلى آراء الشريك ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك.
صحيًا: أنت صاحب عقل وتفكير سليم في كل شيء، لكن مهمل بحق صحتك.

الحوت
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم الحذر الشديد جدًا وتجنب تقديم بعض التنازلات، ولكن في المقابل توقّع فرصًا وعروضًا ممتازة.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر تعاونًا مع الحبيب لتنجح في التقدم بالعلاقة والسير بها نحو الهدف المنشو.
صحيًا: تقاوم شهيتك وشرهك نحو الأطعمة المضرّة بصحتك وتبتعد عنها.

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