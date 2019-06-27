مغربية تفوز بجائزة كورتو العالمية للبيانو

تمكنت الشابة المغربية «نور عيادي» من كتابة اسمها ضمن رواد العزف على البيانو على المستوى العالمي، وذلك بعد فوزها بجائزة «كورتو الكبرى للعزف على البيانو» 2019 في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لديلي ميل.



تعتبر هذه الجائزة ذات قيمة كبرى بالنسبة للعازفين على هذه الآلة الموسيقية العريقة، خاصة أنها جاءت بناء على مسابقة لأعلى دبلوم فني من «المدرسة الوطنية للموسيقى ألفريد كورتو».



يؤكد المنظمون أن «نور عيادي» تعد أول امرأة تفوز بجائزة «كورتو» في تاريخ هذه المسابقة المرموقة التي أقيمت مؤخرًا في باريس، لتضاف إلى لقب المغربية الأولى والوحيدة التي فازت بالجائزة الكبرى للأميرة «للا مريم» في المباراة الدولية للبيانو بالمغرب في 2016.



ومن نتائج هذا النجاح الكبير أن «نور عيادي» التي تتابع دراستها بمعهد الدراسات السياسية بباريس، ستقوم بأداء عروضها ابتداءً من شهر يونيو الجاري في العديد من المهرجانات في فرنسا، من بينها مهرجان «شوبين نوهانت»، «ليالي البيانو» ومهرجان «أورليان للبيانو».