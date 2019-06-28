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اقتصاد

5975.25 دولار.. سعر طن "النحاس" اليوم

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:59 ص
5975.25 دولار.. سعر
5975.25 دولار.. سعر طن "النحاس" اليوم
اسامه الشندويلي _هويدا سعيد
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سجل سعر النحاس، اليوم الجمعة، نحو 5975.25 دولار للطن، في الأسواق العالمية الحرة، حيث يدخل النحاس في الصناعات المعدينة التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.

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