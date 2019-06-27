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عالم

النفط يرتفع قبيل قمة مجموعة العشرين واجتماع أوبك

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:04 م
جريدة الدستور
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ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم، بفعل توقعات بأن منظمة أوبك ستمدد اتفاقية خفض الإنتاج، بينما يترقب المستثمرون اجتماعا بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد يسفر عن انفراجة في محادثات التجارة.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 66.55 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات لتغلق عند 59.43 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي إن من المتوقع أن تمدد أوبك اتفاق خفض الإمدادات في اجتماع المنظمة الأسبوع القادم وأن تناقش المزيد من الخفض.

وأبلغت مصادر رويترز هذا الشهر أن الجزائر طرحت فكرة إضافة حوالي 600 ألف برميل يوميا إلى التخفيضات الانتاجية.

وسيعقب اجتماع أوبك قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد اليابان في مطلع الأسبوع المقبل.

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