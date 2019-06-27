من المطبخ الإيطالي طريقة عمل المكرونة بالكريمة

بطريقة سهلة وبسيطة سنقدم لكم من المطبخ الإيطالي طريقة عمل المكرونة الإيطالية بالكريمة



_المقادير

كوب حليب طازج

كوب من الكريمة البيضاء

ملعقة كبيرة زبده

1 فلفل حلوة خضراء

كيس مكرونة أي نوع

مشروم مقطع شرائح

ملح

فلفل أسود

مكعب مرقة دجاج



خطوات التحضير

تسلق المكرونة في الماء مع مكعب مرقة الدجاج وملح وزيت وتترك حتى تنضج نصف سواء ثم تغسل بالماء البارد وتترك جانبًا



توضع الزبدة فى القدر ويحمر بها الفلفل البارد والمشروم



يصب الحليب والكريمة مع رشة الملح والفلفل الأسود وتترك قليلًا ليخلط الجميع



تصب المكرونة فوق الخليط وتقلب جيدًا ثم تقدم