إنفوجراف.. أبرز الملفات المطروحة في قمة العشرين

يعقد الاجتماع الـ 14 لقمة مجموعة العشرين، غدًا الجمعة، ويستمر على مدار يومين في مدينة أوساكا اليانية، بمشاركة قادة الدول الذين يمثلون أضخم اقتصاديات العالم.



ويناقش قادة الدول المشاركة في القمة العديد من الملفات الساخنة في الساحة العالمية يتصدرها الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، والتصعيد الإيراني بين واشنطن وطهران.



وتهدف القمة تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم، وفقا لما ذكر الموقع الرسمي لها.



يتناول جدول أعمال القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.



كما ستعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الدول للتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" في الإنفوجراف الآتي أبرز الملفات المطروحة في قمة العشرين.