خرج ولم يعد.. الطفل عيد متغيب عن المنزل منذ 2013

تغيب الطفل عيد أحمد عيد عبد الظاهر إبراهيم، وشهرته مصطفى، يوم ٢٠ رمضان (يوليو) ٢٠١٣ من منطقة فيصل.



واختفى عيد بعد انتقال أهله من محافظة الإسماعيلية التي كانوا يعيشون بها إلى محافظة الجيزة، تحديدا منطقة فيصل، حيث طلب من أهله الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء حلويات، ونتيجة لعدم معرفته بالمنطقة جيدا اختفى ولم يعد إلى المنزل، وبعد بحث مستمر من أهله رجعوا إلى محافظة الإسماعيلية وتركوا الجيزة.



"عيد" من مواليد ٢٠٠٥ وعمره الآن ١١ عاما، ورجاء ممن لديه أي معلومة عنه الاتصال بأهله على رقم 01203453568، وكل من لديه أي شكوى أو حالة حالة إنسانية أو مفقود يستطيع التواصل على رقم ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧.