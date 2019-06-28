ارتفاع سعر الذرة اليوم بالأسواق
الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:54 ص
هويدا سعيدطباعة
ارتفع سعر الذرة خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في 3 سنوات، مع رطوبة الطقس، وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو بنحو 4 % ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.
وتعتبر الذرة من المحاصيل الأكثر استخدامًا خاصة في علف المواشي، بالإضافة إلى أنها تتدخل في عدد من الصناعات.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.
وتعتبر الذرة من المحاصيل الأكثر استخدامًا خاصة في علف المواشي، بالإضافة إلى أنها تتدخل في عدد من الصناعات.