ارتفاع سعر الذرة اليوم بالأسواق

ارتفع سعر الذرة خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في 3 سنوات، مع رطوبة الطقس، وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو بنحو 4 % ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.



ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.



وتعتبر الذرة من المحاصيل الأكثر استخدامًا خاصة في علف المواشي، بالإضافة إلى أنها تتدخل في عدد من الصناعات.

