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التنورة أحدث تقاليع فساتين الزفاف

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:57 م
جريدة الدستور
رشا نصر
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ظهرت موديلات فساتين زفاف ذات تنورة إضافية، وبدأت تستهوى كل من تعشق التغيير، وهذه التنورة تكون قابلة للفصل عن فستان الزفاف وهكذا تحصل العروس على إطلالتين بفستان واحد في حفل الزفاف.

قدمت ماركات عديدة فساتين زفاف ضيقة بتنورة إضافية واسعة، بحيث تظهر العروس بفستان زفاف ضيق يبرز إنحناءات قوامها الممشوق، وتتألق بتصميم منفوش وإطلالة مثل الأميرات.

من أبرز موديلات فساتين الزفاف الضيقة بالتنورة المنفوشة، فساتين زفاف بيرتا Berta، Galia Lahav، Victoria Soprano، وAmsale.

تتناسب هذه الفساتين مع العروس صاحبة القوام الممشوق، التي تريد أن تبرز إنحناءات جسمها المثالية.

أيضًا برزت الفساتين بالقصّة العمودية Sheath في التنورة الأساسية، مع تنورة إضافية منفوشة Ball Gown.

وهذه الفساتين تمنح العروس إطلالة راقية وجذابة، كما أنها تساعد في إكساب العروس رشاقة وطول بفضل التنورة بالتصميم العمودي البسيط.

كما ظهرت بعض الموديلات بتنورة واسعة قليلًا من أسفل لإخفاء عيوب المنطقة السفلية من الجسم.
قدمت العديد من الماركات هذه الصيحة، مثل فساتين لازارو Lazaro، فساتين طوني ورد Tony Ward، وفساتين زهير مراد Zuhair Murad.

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