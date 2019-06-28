الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

قصى خولى يكشف عن زواجه سرًا.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:27 ص
الفنان السوري قصي
الفنان السوري قصي خولي
محمد مجدي
طباعة
شارك الفنان السوري قصي خولي، جمهوره بصورة خاصة ليد طفل صغير، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام".

وعلق "خولي"، على الصورة قائلًا:"من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا"جدك"الله يطول بعمره..الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعًا".

وبهذه الصور كشف قصي عن زواجه سرًا، دون أن يعلن ذلك للجمهور، ليفاجأ عشاقه بإنجابه لطفل، دون معرفة أمه مثلما يفعل باقي النجوم.

وشارك "قصي" في رمضان الماضي بمسلسل "خمسة ونص"، بالاشتراك مع نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.
قصى خولى يكشف عن زواجه سرًا.. تعرف على التفاصيل
قصى خولى يكشف عن زواجه سرًا.. تعرف على التفاصيل

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 12 ساعة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

مالى تستبعد مهاجمها بعد "تصرف مُشين" ضد قائد الفريق

برشلونة: لم نتصل بعد بـ"نيمار"

منوعات

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

كيف تحمي أطفالك من خطر "السرطان"

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك