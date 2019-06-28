قصى خولى يكشف عن زواجه سرًا.. تعرف على التفاصيل

شارك الفنان السوري قصي خولي، جمهوره بصورة خاصة ليد طفل صغير، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام".



وعلق "خولي"، على الصورة قائلًا:"من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا"جدك"الله يطول بعمره..الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعًا".



وبهذه الصور كشف قصي عن زواجه سرًا، دون أن يعلن ذلك للجمهور، ليفاجأ عشاقه بإنجابه لطفل، دون معرفة أمه مثلما يفعل باقي النجوم.



وشارك "قصي" في رمضان الماضي بمسلسل "خمسة ونص"، بالاشتراك مع نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.