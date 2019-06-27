محافظ الإسكندرية يستعرض المشروعات الخدمية الجديدة

استعرض محافظ الإسكندرية، مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، بمقر ديوان عام المحافظة، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية الجديدة.



يأتي ذلك في ضوء زيارة اللجنة الميدانية إلى محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، لتفقد الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع بالإسكندرية.



وأشاد المحافظ - خلال اجتماع موسع مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والنائب محمد الدامى أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة - بالدور الذي تقوم به اللجنة، لافتا إلى أن برنامج زيارة اللجنة المحلية بالإسكندرية يتخلله العديد من الزيارات الميدانية.



كما استعرض المحافظ محاور التطوير للقطاعات الهامة التي تمثل تحديا للتنمية الشاملة بنطاق المحافظة؛ منها منظومة الطرق والنقل الجماعي وما يتضمنها من مشروعات أهمها، مشروع "محور المحمودية" بتمويل حوالي ٥.٥ مليار، ومشروعات إنشاء وسيلة نقل جماعي حضارية، بالإضافة إلى "مشروع مجموعة المحاور والكباري" لنقل الحركة المرورية من الطرق الداخلية لمحور المحمودية مما يسهم في ربط شبكة الطرق الداخلية بالشبكة القومية للطرق، ومشروعات الرصف وتأهيل الشبكة الداخلية للطرق، وأيضا إنشاء منظومة مرورية إلكترونية، مؤكدا أن تلك المشروعات ستخلق تحسن كبير في الحركة المرورية.



واستعرض المحافظ - أيضا - آخر التطورات فى ملفات عدة من أهمها؛ المخلفات الصلبة وملف الأمطار والصرف الصحى، وما تم من استعدادات لفصل الشتاء القادم وتكويد للشنايش. وما تم في قطاعات التموين والصحة والتربية والتعليم والاستثمار وغيرها من الملفات الهامة الأخرى. وفى النهاية استعرض ما تم من إنجاز في ملف تجهيز المحافظة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في إطار خطة المحافظة للتطوير.