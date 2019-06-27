لاعب الجزائر: قدمنا مباراة مميزة أمام السنغال

شدد صانع الألعاب الجزائري سفيان فيجولي، على أهمية فوز منتخب بلاده 1-0 على نظيره السنغالي، اليوم الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال فيجولي في تصريحات إعلامية عقب المباراة "ظهرنا بشكل رجولي وقدمنا مباراة مميزة للغاية، الفوز في المواجهات المباشرة أمر مهم للغاية".



وأضاف "المدرب جمال بلماضي قام بعمل تقني ممتاز جدا. كنا ندرك طريقة لعبهم تماما، لم نشعر بالمفاجأة من أي شيء. تشكيلة السنغال كانت واضحة لنا".



وأوضح "حققنا فوزا مستحقا ومقنعا. نلعب من أجل الشعب الجزائري، ونسعى دائمًا لإسعاده. نحن فخورون بهم حقا ونسعد بالأجواء التي يصنعوها لنا".



وتابع "نهدي هذا الفوز للشعب الجزائري الذي تواجد لمتابعتنا في المدرجات وأمام شاشات التلفاز".



وأتم "يمكن للجماهير أن تحتفل بانتصارنا اليوم، وسنحاول المضي قدما والذهاب للنهائي من أجلهم".



يشار إلى أن المنتخب الجزائري استطاع تصدر منافسات المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الثمين بهدف دون رد على السنغال.