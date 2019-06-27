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فن

أسبوعين تصوير وينتهي شيكو من "اللعبة"

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:48 م
الفنان شيكو
الفنان شيكو
محمد مجدي
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أكد الفنان شيكو، أنه استأنف تصوير مسلسله الجديد "اللعبة"، بعد توقف دام 3 شهور.

وقال شيكو في تصريحات لـ"الدستور": "المسلسل بدأ تصويره بالفعل، ولدينا 14 يوم تصوير فقط متبقين حتى ننتهي تمامًا من تصوير كافة مشاهده، وسيكون تصويره في عدد من اللوكيشانات الداخلية والخارجية بشوارع القاهرة".

وأضاف: "المسلسل لم ينضم إليه أي فنان جديد، وقد أعلنا من قبل عن أسماء المشاركين فيه بشكل رسمي وهما أحمد فتحى، ومحمد ثروت، ومى كساب، ودعاء رجب وغيرهما".

وتدور قصة المسلسل حول صديقين هما: «وسيم» شيكو و«شوما» هشام ماجد، يكتشفان لعبة إلكترونية برمجها أشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وما إن يجرباها معًا حتى تتدمر حياتهما، وتنقلب رأسًا على عقب في إطار من الكوميديا والساسبنس.

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