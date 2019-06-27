نجم الجزائر: نركز على لقب كأس الأمم الأفريقية

أعرب يوسف عطال، لاعب المنتخب الجزائري، عن سعادته بالفوز على السنغال (1-0)، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.



وقال عطال خلال مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي للكاف على "تويتر": "مباراتنا أمام السنغال لم تكن سهلة، لكننا نجحنا بحمد الله في تحقيق الفوز، وحسم التأهل لدور الـ16".



وتابع: "حتى الآن نقدم مستوى متميزًا بالبطولة، لا نستطيع أن نقول عن أنفسنا إننا الأقوى، لكننا نركز من أجل الوصول لأبعد نقطة بالكان".



وأضاف: "في دور الـ16 لايفرق معنا مواجهة منتخب عربي من شمال القارة، أو من باقي إفريقيا، فالفريق الذي يسعى لحصد اللقب عليه التركيز، والفوز في جميع اللقاءات، دون وضع مثل هذه الاعتبارات".



واختتم: "أود شكر الجماهير الجزائرية على مساندتها لنا، ونعدهم أننا سنسعدهم بالتتويج بالكأس".



وتصدر منتخب الجزائر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على كينيا (2-0)، ثم السنغال (1-0)، قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.