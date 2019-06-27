تحقيقات النيابة: حجم الخسائر الأولية لحريق العتبة 2 مليون جنيه

كشفت تحقيقات نيابة الموسكى، عن أن الحريق الذي شب في محلات خضار في منطقة العتبة، التهم 6 محلات وتسبب فى حريق المبردات الموجودة بها، فى حين بلغ حجم الخسائر 2 مليون جنيه.



وأشارت التحقيقات، إلى أن الحريق نشب فجرا عقب الساعة الخامسة داخل أحد المحلات ونتيجة لضيق الممرات والفواصل بين المحلات انتقل وامتد إلى باقي محلات الممر.



وتبين أن المصابين جميع حالاتهم اختناق ناتجة عن تدخلهم لمحاولة السيطرة على النيران وتم إسعافهم في الحال، ولا توجد إصابات خطيرة.



وقررت النيابة استدعاء ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم في أسباب الحريق وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجي.