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اقتصاد

أسعار "الدولار" فى البنوك اليوم الجمعة 28 يونيو 2019

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:51 ص
أسعار الدولار فى
أسعار "الدولار" فى البنوك اليوم الجمعة 28 يونيو 2019
أسماء إبراهيم
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استقرت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعه الموافق 28 يونيو 2019، أمام الجنيه المصري، بعدد من البنوك العاملة بمصر، بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، وبلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات المسائية، الأربعاء، أمام الجنيه المصري، بعدد من البنوك العاملة بمصر، بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، وبلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

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