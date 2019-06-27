أسر ياسين يضع صناع "شبر مية" في مأزق

تعاقد الفنان أسر ياسين مؤخرًا على بطولة فيلم "الشايب" مع الفنان سيد رجب، على أن ينطلق في تصويره خلال الفترة المقبلة.



وفوجىء صناع العمل ومنتجته مها سليم، باعتذار أسر ياسين عن العمل بسبب ارتباطه بعمل فني أخر وهو "الشايب"، سيدخل في تصويره خلال أيام، ما سيعطل تصوير مسلسل "شبر مية" ليعتذر في الأخير عن العمل بشكل رسمي، ويضع الجهة المنتجة في ورطة بأختيار ممثل أخر يقوم بدور البطولة.



وقالت المنتجة مها سليم لـ"الدستور"، إن العمل كان من المنتظر تصويره خلال الأسبوع الجاري، لكننا أضطرنا لإيقاف انطلاق التصوير بسبب اعتذار أسر ياسين، حيث من المرجح أن يتم اختيار البطل خلال هذه الأيام".